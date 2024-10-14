البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.159 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 30273 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 37413 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13139 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 7345 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 10450 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3132 نقطة.

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