أسعار الدواجن البيضاء تواصل الانخفاض في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - أسعار الدواجن اليوم، واصلت أسعار الدواجن البيضاء الانخفاض في الأسواق اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، بانخفاض تراوح ما بين جنيهين و2.5 جنيه عن سعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 75 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 107 جنيهات إلى 108 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 90.6 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 81 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 95 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

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