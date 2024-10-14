البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

أسعار الدواجن البيضاء تواصل الانخفاض في الأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الدواجن البيضاء تواصل الانخفاض في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الدواجن البيضاء تواصل الانخفاض في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - أسعار الدواجن اليوم، واصلت  أسعار الدواجن البيضاء الانخفاض في الأسواق اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، بانخفاض تراوح ما بين  جنيهين و2.5 جنيه عن سعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

7666d76679.jpg
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

0b97ff8ff8.jpg
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 75 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

13e598b87c.jpg
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 107 جنيهات إلى 108 جنيهات.

6fd9627f22.jpg
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 90.6  جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 81 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

4b271fca15.jpg
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 95 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق