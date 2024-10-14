ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% عند مستوى 30290 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% عند مستوى 36463 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% عند مستوى 13135 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.60% عند مستوى 7373 نقطة، صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 10480 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.19% عند مستوى 3068 نقطة.

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