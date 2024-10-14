البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:23 مساءً -  ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية  بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 14  أكتوبر  2024.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19%  عند مستوى 30290 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22%  عند مستوى 36463 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03%  عند مستوى 13135 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع   مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.60%  عند مستوى 7373 نقطة، صعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 10480 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.19%  عند مستوى 3068 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق