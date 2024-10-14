نائب وزير الخارجية: 9 ملايين مهاجر وطالب لجوء في مصر يتمتعون بحقوق المصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة، أن هناك أكثر من 9 ملايين مهاجر وطالب لجوء في مصر يتمتعون بحقوق المصريين.

وأشار إلى أن نتائج المسح القومي للهجرة الدولية في مصر الذى سوف يعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تساهم في تقاسم الأعباء والمسئوليات مع الأطراف الدولية المعنية بالهجرة.

توقيع بروتوكول تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات توقيع بروتوكول تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية والهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة منظمة الهجرة الدولية المنعقد اليوم الاثنين بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،و كـارلـوس اوليفــر - رئيـس المنظمــة الــدوليـــة للهجـــرة، صــوفى فـــانفينبريــك - رئيـس التعاون بالمفوضية الأوربية في مصر، حنـان حمـدان - الممثــل المقيـم للمفوضيـة الساميـة لشئون اللاجئين.

بدء المسح القومي للهجرة الدولية في مصر يعد خطوة جديدة من أجل جمع بيانات دقيقة حول المهاجرين

واشار الى أن بدء المسح القومي للهجرة الدولية في مصر يعد خطوة جديدة من أجل جمع بيانات دقيقة حول المهاجرين وتحديث قاعدة بيانات المصريين العاملين بالخارج، باعتباره أحد ركائز السياسة المصرية لتعزيز قدرة التواصل مع المواطنين بالخارج.

تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر جاء فى توقيت هام

واوضح اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،إن احتفالنا اليوم بإطلاق تنفيذ المسح بات في توقيت هام وله دلالته، حيث أن معظم دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء يتأثر ايجابيًا وسلبيًا بالهجرة سواء دول المنشأ أو دول العبور أو الاستقبال، الأمر الذى يتطلب ضرورة التعاون مع كافة الدول وأطراف المجتمع الدولي للعمل سويًا للحد بقدر الإمكان من الجوانب السلبية للهجرة.

بيانات المسح القومي للهجرة الدولية في مصر نساهم فى بناء خطط التنمية

وأشار إلى أن هذه البيانات يبنى عليها خطط التنمية وتستخدم كأداة رئيسية للتخطيط والمتابعة ووضع الاستراتيجيات، فهذه البيانات من شأنها أن تسهم في رسم خارطة واضحة المعالم لحركة الأفراد والمجموعات عبر الحدود.

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