رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: المسح القومي يدرس الارتباط بين الهجرة والتنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:07 مساءً - أكد كارلوس أوليفر كروز ،رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أن المسح القومي للهجرة الدولية في مصر الذى سوف يعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سيدرس الاتجاهات والأسباب والمحددات والديناميكيات والعواقب الأخيرة للهجرة الدولية من وإلى مصر، والارتباطات المتبادلة بين الهجرة والتنمية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات توقيع بروتوكول تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية والهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة منظمة الهجرة الدولية المنعقد اليوم الاثنين بمقر الجهاز، بحضور السفيـر نبيـــل حبشـى - نائـب وزيــر الخارجيــة والهجــــــرة،صــــوفى فـــانفينبريــك - رئيـس التعاون بالمفوضية الأوربية في مصر، حنـان حمـدان - الممثــل المقيـم للمفوضيـة الساميـة لشئون اللاجئين.

تنفيذ مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر بدعم من الاتحاد الأوروبي

وقال إنه سيتم تنفيذ مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر، في نسخته الثانية، بمنهجية "يوروستات" وبدعم من الاتحاد الأوروبي، من خلال جهد تشاركي بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق الوثيق مع خبراء الاتحاد الأوروبي، للاستفادة من خبرة مختلف الجهات الوطنية المعنية، وكذلك المنظمات الدولية التي تشارك بالفعل في جمع وتحليل بيانات الهجرة للحصول على نظرة شاملة على أنماط الهجرة وإنتاج بيانات موثوقة، كما يعزز نتائج هذا المسح من صياغة السياسات والبرامج التي تدعم مجتمعات المهاجرين وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر، أكثر من أي وقت مضى، يتحرك سكان العالم باستمرار، لافتا إلى أن البيانات أصبحت ضرورية لاكتساب فهم عميق وإدارة هذه التحركات بشكل فعال بطريقة منظمة وإنسانية.

تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر جاء فى توقيت هام

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن احتفالنا اليوم بإطلاق تنفيذ المسح بات في توقيت هام وله دلالته حيث أن معظم دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء يتأثر ايجابيًا وسلبيًا بالهجرة سواء دول المنشأ أو دول العبور أو الاستقبال، الأمر الذى يتطلب ضرورة التعاون مع كافة الدول وأطراف المجتمع الدولي للعمل سويًا للحد بقدر الإمكان من الجوانب السلبية للهجرة.

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