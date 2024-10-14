الإحصاء: المسح القومي للهجرة الدولية يهدف لفهم تأثيرها على مختلف طبقات المجتمع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:07 مساءً - أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن المسح القومي للهجرة الدولية يهدف إلى تعزيز فهم أنماط الهجرة وتأثيرها على مختلف طبقات المجتمع المصري، وكذا تغطية الفجوة في البيانات الخاصة بالهجرة الدولية في مصر من خلال جمع بيانات موثوق بها، ودراسة الاتجاهات الحديثة للهجرة، أسبابها، محدداتها، والنتائج المترتبة على الهجرة الدولية في مصر، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير الاحصاء لتحسين قاعدة المعلومات الخاصة ببيانات الهجرة الدولية.

رؤى شاملة حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين



وقال ان المسح سيوفر رؤى شاملة حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين وأهم التحديات التي تواجههم، ومن الجدير بالذكر ان المسح سوف تـُعلن نتائجه في النصف الثاني من عام 2025.

جاء ذلك خلال تصريحاته على هامش انعقاد فعاليات “توقيع بروتوكول تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر”، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية والهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة منظمة الهجرة الدولية،المنعقد اليوم الاثنين بمقر الجهاز، بحضور السفيـر نبيــــــل حبشـــــى - نائـب وزيــر الخارجيــة والهجــــــرة. كـــــارلــــوس اوليفــــر - رئيــس المنظمـــة الــدوليـــة للهجـــرة.صــــوفى فـــانفينبريــك - رئيـس التعاون بالمفوضية الأوربية في مصر، حنـان حمـدان - الممثــل المقيـم للمفوضيـة الساميـة لشئون اللاجئين.

واشار بركات الى انه إدراكًا من الدولة المصرية للدور الرئيسي الذي تلعبه الهجرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، فإن الحكومة المصرية تعمل على جمع بيانات الهجرة وتحليلها وإعداد التقارير عنها، وتدعم المنظمة الدولية للهجرة هذه الجهود بالخبرة الفنية وتدعو أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين والدوليين لإعطاء الأولوية لجمع بيانات الهجرة وتحليلها.

ويأتي هذا المسح استكمالًا الى النسخة الأولى من المسح والتي أجرتها الدولة المصرية كأول محاولة لسد فجوة البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنقل، والذي تم تنفيذه من خلال برنامج بحثي متعدد المكونات شمل جمع بيانات فريدة، وموثوقة قابلة للمقارنات الدولية.

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