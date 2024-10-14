سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر استضافت أعدادا كبيرة من المهاجرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:50 مساءً - أشاد كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، بالدور الذي لعبته مصر منذ فترة طويلة في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واعتماد سياسة خارج المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

توقيع بروتوكول تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات توقيع بروتوكول تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية والهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة منظمة الهجرة الدولية المنعقد اليوم الاثنين بمقر الجهاز، بحضور السفيـر نبيــــــل حبشـــــى - نائـب وزيــر الخارجيــة والهجــــــرة. كـــــارلــــوس اوليفــــر - رئيــس المنظمـــة الــدوليـــة للهجـــرة.صــــوفى فـــانفينبريــك - رئيـس التعاون بالمفوضية الأوربية في مصر، حنـان حمـدان - الممثــل المقيـم للمفوضيـة الساميـة لشئون اللاجئين.

استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر فى دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

وأقر سفير الاتحاد الأوروبي بالعبء المرتبط بذلك، مؤكدًا استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود.

و اشار الى انه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة المهاجرين واللاجئين، حيث يلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر جاء فى توقيت هام

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن احتفالنا اليوم بإطلاق تنفيذ المسح بات في توقيت هام وله دلالته، حيث أن معظم دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء يتأثر ايجابيًا وسلبيًا بالهجرة سواء دول المنشأ أو دول العبور أو الاستقبال، الأمر الذى يتطلب ضرورة التعاون مع كافة الدول وأطراف المجتمع الدولي للعمل سويًا للحد بقدر الإمكان من الجوانب السلبية للهجرة.

بيانات المسح القومي للهجرة الدولية في مصر نساهم فى بناء خطط التنمية

وأشار إلى أن هذه البيانات يبنى عليها خطط التنمية وتستخدم كأداة رئيسية للتخطيط والمتابعة ووضع الاستراتيجيات، فهذه البيانات من شأنها أن تسهم في رسم خارطة واضحة المعالم لحركة الأفراد والمجموعات عبر الحدود.

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