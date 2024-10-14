الإحصاء: المسح القومي للهجرة الدولية بمصر يساهم في تغطية الفجوة بالبيانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الهجـرة أصبحـت الآن قضيـة سياسيـة رفيعة المستـوى ترتبـط بحقـوق الإنسـان والتنميـة والجغرافيـا السياسـية علـى المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة، ومن هذا المنطلق فقد نظمت مصر المنتدى العالمي الثاني للهجرة عام 2020، بهدف نشر الخبرات للتعرف على أفضل الممارسات ذات الصلة، وتحديث مصادر البيانات، كما شارك الجهاز بالتعاون مع وزارة الخارجية ومنظمة الهجرة الدولية في المنتدى الأفريقي الخامس حول الهجرة في ديسمبر 2019.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات توقيع بروتوكول تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية والهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة منظمة الهجرة الدولية المنعقد اليوم الاثنين بمقر الجهاز، بحضور السفيـر نبيــــــل حبشـــــى - نائـب وزيــر الخارجيــة والهجــــــرة. كـــــارلــــوس اوليفــــر - رئيــس المنظمـــة الــدوليـــة للهجـــرة.صــــوفى فـــانفينبريــك - رئيـس التعاون بالمفوضية الأوربية في مصر، حنـان حمـدان - الممثــل المقيـم للمفوضيـة الساميـة لشئون اللاجئين.

تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر جاء فى توقيت هام

وقال بركات إن احتفالنا اليوم بإطلاق تنفيذ المسح بات في توقيت هام وله دلالته، حيث أن معظم دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء يتأثر ايجابيًا وسلبيًا بالهجرة سواء دول المنشأ أو دول العبور أو الاستقبال، الأمر الذى يتطلب ضرورة التعاون مع كافة الدول وأطراف المجتمع الدولي للعمل سويًا للحد بقدر الإمكان من الجوانب السلبية للهجرة.

بيانات المسح القومي للهجرة الدولية في مصر نساهم فى بناء خطط التنمية

وأشار إلى أن هذه البيانات يبنى عليها خطط التنمية وتستخدم كأداة رئيسية للتخطيط والمتابعة ووضع الاستراتيجيات، فهذه البيانات من شأنها أن تسهم في رسم خارطة واضحة المعالم لحركة الأفراد والمجموعات عبر الحدود.

ولفت بركات إلى أن إجراء تلك المسوح يعد انعكاسا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لمواطنيها المهاجرين بالخارج، الأمر الذي يتيح التواصل معهم والتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم والعمل على تنفيذها، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا المهنية والعملية للاستفادة منها ودمجها في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، لكونها في عمق عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

تعزيز حوكمة إطار تنقل الهجرة بشكل عام

وقال: إننا بحاجة إلى تعزيز حوكمة إطار تنقل الهجرة بشكل عام، من خلال دمج العمال المهاجرين في كافة مجالات التنمية بما يعزز تنمية المهــارات وإقامــة الروابط بينهم وبين أوطانهم، وتأهيل راغبي الهجرة للحصول على تلك الفرص بطرق آمنة وواضحة المسار، لتحقيق مبدأ الربط بين الهجرة كمحرك للتنمية عند إدارتها بشكل متكامل، وبمشاركة كافة الأطراف المعنية بدول المنشأ والمهجر.

وأشار إلى أن جميع الجهات تتفق فيما بينها على أهمية المرحلة الحالية، والدور المحوري الذي يلعبه مواطنينا بالخارج على مختلف المستويات، وكذلك ما تتطلبه هذه المرحلة من بذل مزيد من الجهد والتحرك في سبيل تنفيذ التوجيهات الرئاسية والرؤية الوطنية التي تستهدف خلق ربط حقيقي بين مواطنينا بالخارج ووطنهم الأم، ويعـــد جـــزءًا أساسيـــًا من عمليـــة الترابط متمثل في مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية الوطنية لمواطنينا بالخارج والسعي الدائم لتطويرها وتحسينها، علاوة على مساهمة المهاجرين من خلال تحويلات العاملين من الخارج والتي تعد مصدرا رئيسيا للدخل بعد عائدات الصادرات للنقد الأجنبي في مصر ودول أخرى، وسط حاجة متزايدة للنقد الأجنبي في عدة اقتصادات بالمنطقة.

المسح القومي للهجرة الدولية يساهم فى تغطية الفجوة في البيانات الخاصة بالهجرة

وقال إن هذا المسح الى تغطية الفجوة في البيانات الخاصة بالهجرة الدولية في مصر وذلك بجمع بيانات موثوق بها، ودراسة الاتجاهات الحديثة للهجرة، أسبابها، محدداتها، والنتائج المترتبة على الهجرة الدولية في مصر، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير الإحصاء لتحسين قاعدة المعلومات الخاصة بإدارة الهجرة الدولية.

مكونات المسح القومي للهجرة الدولية

وقال إن هذا المسح يتضمن (المهاجر الحالي - والمهاجر العائد - ومن لديهم النية أو الرغبة في الهجرة)، ودراسة خصائصهم الديموجرافية والأثر الاقتصادي من الهجرة على الاسر والإقتصاد والتنمية، بالإضافة إلى أنه يسمح لنا بقياس معدل تحويلات المصريين بالخارج، وكذا الاستفادة من المقارنات مع الدول لتحقيق مستوى أفضل للمهاجرين.



ويشير هذا المسح بوضوح إلى أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باعتباره العنصر الرئيسي في مجال مصادر البيانات الإحصائية للهجرة الدولية والمسؤول عن جمع البيانات وإدارتها والتحقق من صحتها وتحليلها وإعداد التقارير عنها في مصر، بالإضافــة إلــى دوره فــي تنفيــذ العمليــات الإحصائية الأساسية التي تتمثل في التعدادات والمسوح المخططة أو غير المنتظمة.

وأعرب عن أمله بأن يساهم هذا المسح في بناء قاعدة بيانات عن الهجرة الدولية تمكننا من تقييم السياسات الحالية للهجرة الدولية وما اُتخِذ من قرارات بما يلبي الحاجات والمتطلبات المجتمعية للمهاجرين.

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