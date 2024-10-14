خالد صوفي: فوز مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس إنجاز كبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - أكد الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة إن نجاح مصر في الفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" إنجاز كبير ويعد تتويجًا حقيقيا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بهدف تفعيل الدور الريادي لجمهورية مصر العربية لتكون ضمن الدول الفاعلة في وضع السياسات والاستراتيجيات على المستوى الدولي .



جاء ذلك خلال ورشة عمل الإجراءات والمتطلبات الفنية لدخول الصادرات المصرية للسوق السعودي لدعم الشركات المصرية للتصدير للخارج وبالأخص دول الخليج وتشجيع الصناعة المصرية وفتح أسواق خارجية المنعقدة اليوم الاثنين بمقر هيئة المواصفات والجودة.

وأعرب صوفي عن شكره للموظفين والعاملين في الهيئة لدورهم الكبير في فوز مصر بهذا المنصب، كما وجه الشكر لكافة الدول العربية والأفريقية والصديقة من دول العالم وكذا الدور الكبير الذي لعبته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وهيئة التقييس لمجلس دول التعاون الخليجي والمنظمة الأفريقية للتقييس ارسو ومعهد المقاييس للدول الإسلامية SMIIC.



تجدر الإشارة إلي أن المنظمة الدولية للتقييس ومقرها مدينة جنيف في سويسرا تضم 172 دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 840 لجنة فنية في مختلف المجالات، وتشكل جسرًا حيويًا بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية.





المواصفات والجودة: تعاون موسع مع القطاع الخاص لفتح مجالات للتصدير للأسواق الدولية الصناع: الحوافز الضريبية نقطة تحول في دعم الصناعة... والقطاع بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة.. ومطالب للحكومة بخطوات أكثر جرأة للنهوض بالصناعات

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