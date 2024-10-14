تعاون بين هيئة المواصفات و"تبصير" لمساعدة الشركات المصرية للتصدير للسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:42 صباحاً - تتعاون هيئة المواصفات والجودة المصرية مع شركة تبصير السعودية، من أجل دعم الشركات المصرية للتصدير إلي السوق السعودية والحصول على الشهادات المطلوبة وشهادات الاعتماد.

وقال الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، إنه سيتم إجراء تحديث للمواصفات من خلال المعلومات المتاحة لدي شركة تبصير، وسيتم عمل رؤية متكاملة من أجل التسهيل على الشركات المصرية ومساندتها في الحصول على شهادات الاعتماد دون إرسال المنتجات المصرية للخارج من أجل الحصول على الاعتماد.

د خالد صوفى رئيس هيئة المواصفات والجودة

وأضاف، أن هناك فريق قوي من الهيئة نجح في الوصول إلي البصمة الكربونية للهيئة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات والتسهيل على المصنعين للحصول على كافة الشهادات والاختبارات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل الإجراءات والمتطلبات الفنية لدخول الصادرات المصرية للسوق السعودي لدعم الشركات المصرية للتصدير للخارج وبالأخص دول الخليج وتشجيع الصناعة المصرية وفتح أسواق خارجية المنعقدة اليوم الاثنين بمقر هيئة المواصفات والجودة.

ومن جانبه، أشار عماد عيسي المدير التنفيذي لشركة تبصير، إن تبصير معتمدة من قبل مركز الاعتماد الخليجي (GAC) لمنح شهادات المطابقة للمنتجات، كما أنها جهة مقبولة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لإصدار شهادات المطابقة في عدد من اللوائح للمنتجات الخاضعة، ومفوضة من الهيئة في مجال منح علامة الجودة السعودية، ومسجلة لدى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)، ومعينة من قبلها في مجال اصدار شارة المطابقة الخليجية للمنتجات المصدرة للأسواق الخليجية.

وأوضح أن تبصير تقدم خدمات تقويم المطابقة في نحو 26 لائحة فنية في مجالات مختلفة (الكهربائية- الميكانيكية- الكيميائية، وغيرها)، بداية من التسجيل على منصة سابر الإلكترونية وصولًا إلى إصدار شهادات المطابقة، والإقرار الذاتي، والإرساليات.

وتابع، أن يتم إتاحة خدمات شارة المطابقة الخليجية في مجال الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، إلى جانب إصدار بطاقة كفاءة ترشيد استهلاك المياه، فضلا عن خدمات التدقيق الفني لمنح علامة الجودة السعودية للمنتجات، وإصدار شهادة مطابقة معدات الرفع، وشعار البلاستيك القابل للتحلل.



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