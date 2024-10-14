«إي إف جي هيرميس» تنجح في إصدار سندات لشركة حلول تمويلية بـ 450 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات بقيمة 450 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، وذلك لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، التابعة لمنصة التمويل غير المصرفي إي إف چي فاينانس والمملوكة بالكامل لمجموعة إي إف چي القابضة، وهي أحد الشركات الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر. وتعد هذه الصفقة هي الأولى في سلسة من الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.

وقد قامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة إصدار السندات. وقام البنك الأهلي الكويتي - مصر أيضًا بدور ضامن التغطية.

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام الصفقة الثانية لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية خلال العام الحالي، وهو ما يعكس جهود التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات مجموعة إي إف چي القابضة.

وأضاف العيوطي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن سوق رأس المال المحلي يتسم بالفاعلية ومعدلات سيولة كبيرة وهو ما ساهم في تنشيط عمليات إصدار السندات بالعملة المحلية، والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، وفضلًا عن ذلك تعزيز قدرة كبرى الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية من استغلال السوق لتجميع رأس المال اللازم لتمويل خططهم للنمو.

ومن جانبه أعرب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، عن سعادته بالإتمام الناجح لهذه الصفقة لا سيما وأنها تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات وهو ما مكنها من جذب أنظار المستثمرين بسبب مكانتها الرائدة وثقتهم في نموذج أعمال الشركة.

وأضاف العياط أن هذه الصفقة تعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة باقة متميزة من المنتجات والخدمات في مجال التأجير التمويلي والتخصيم لقاعدة واسعة من العملاء، مشيرًا إلى أن الشركة تعكف على تعظيم الاستفادة من هذه الشراكة في تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التمويلية في السوق المصري.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام سلسلة من الصفقات، حيث نجحت في إتمام صفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.

بالإضافة إلى ذلك نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، والتي تمثل الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين.

كما نجحت في إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق لصالح شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 1.2 مليار جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق معتمد بقيمة 9.0 مليار جنيه.

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