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المواصفات والجودة: تعاون موسع مع القطاع الخاص لفتح مجالات للتصدير للأسواق الدولية - أخبار كلمتك

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المواصفات والجودة: تعاون موسع مع القطاع الخاص لفتح مجالات للتصدير للأسواق الدولية - أخبار كلمتك

المواصفات والجودة: تعاون موسع مع القطاع الخاص لفتح مجالات للتصدير للأسواق الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:24 صباحاً - قال الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة المصرية، إن هناك تعاونا كبيرا بين الهيئة والقطاع الخاص من أجل فتح مجالات للتصدير للسوق السعودي وكافة الأسواق الدولية، مشيرًا إلى توفير المواصفات القياسية الدولية وإصدار الشهادات وخدمات أخرى من خلال الهيئة.


جاء ذلك خلال ورشة عمل الإجراءات والمتطلبات الفنية لدخول الصادرات المصرية للسوق السعودي لدعم الشركات المصرية للتصدير للخارج وبالأخص دول الخليج وتشجيع الصناعة المصرية وفتح أسواق خارجية بمقر هيئة المواصفات والجودة.

 

 تعزيز التنمية المستدامة

وأضاف "صوفي"، أن الهيئة تسعى إلي تعزيز التنمية المستدامة وتطبيقها من خلال الاستمرار مع القطاعات الإنتاجية المختلفة، لافتا إلي أن هيئة المواصفات والجودة من خلال تواجدها كعضو في الهيئات الدولية تساعد الشركات المصرية في الوصول إلي كافة الأسواق مع الوصول إلي المواصفات القياسية العالمية.


يشار الي أن الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فاز بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس أيزو لمدة عامين كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ انشاء المنظمة عام 1947، والذي يعد تتويجا لدوره الريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.


من جانبه قال عماد عيسى المدير التنفيذي لشركة تبصير، إنه سيتم بناء شراكة استراتيجية مع هيئة المواصفات والجودة والاستفادة من خبرات الهيئة ودعم الشركات في القطاع الخاص لزيادة الصادرات إلي الأسواق الدولية المختلفة.

وأضاف أنه سيتم التركيز على مجالات إصدار الشهادات والبصمة الكربونية من أجل دعم القطاع الصناعي في التوافق مع متطلبات البصمة.

وأكد أنه سيتم دعم ومساندة الشركات المصرية لزيادة الصادرات إلي السوق السعودي والحصول على حصة اكبر من هذا السوق العملاق، مشيرا إلي أن الشركات المصرية مؤهلة لكافة الأسواق لكننا في حاجة إلي إتباع المحددات ومواصفات كل دولة.


وأوضح عماد عيسى، أنه تم العمل مع السعودية لتطوير نظام سابر السعودي والمتطلبات لكل لائحة فنية، مما يجعل هناك الكثير من الفرص للعمل مع هيئة المواصفات والجودة المصرية والتعاون في عدد كبير من القطاعات وتعريف الشركات بما هو مطلوب من مواصفات ومتطلبات للأسواق الدولية خاصة السوق السعودي.


وذكر، أن الحصول على الشهادات التي يمكن من خلالها الدخول إلي السوق السعودي يمكن العمل عليها من خلال شركة تبصير لكونها مقبولة لدي كافة الجهات الرسمية في السعودية وهذا ما سندعم الشركات المصرية فيه.


وشدد على أن المنتجات المصرية ذات جودة عالمية في كافة المنتجات وما تحتاجه فقط هو التوافق مع متطلبات الأسواق الدولية وعلى رأسها السوق السعودي.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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