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الرقابة على الصادرات: لدينا منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية - أخبار كلمتك

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الرقابة على الصادرات: لدينا منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: لدينا منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:12 صباحاً - أكد  المهندس  عصام النجار رئيس  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،  الدور المحوري للهيئة في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والاستثمار وخدمة الاقتصاد القومي وذلك من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لمعاملها.

 

 منظومة متكاملة ومتطورة لا مثيل لها من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية المنتشرة جغرافيًا 

 وقال ان  الرقابة على الصادرات والواردات تنفرد   بامتلاكها منظومة متكاملة ومتطورة لا مثيل لها من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية المنتشرة جغرافيًا في جميع انحاء الجمهورية داخل الموانئ المصرية والمزودة بأحدث وأدق الاجهزة المعملية التي تمكنها من تسريع وتيرة الفحص وتقليص زمن الإفراج الجمركي مع تطبيق اعلى معايير الجودة العالمية لحرصها على الالتزام بالقواعد المتبعة دوليا في اجراءات الفحص وسحب العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية من اجل دعم حركة التجارة الخارجية.
 

 جاء ذلك خلال زيارة المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  لمصنع  مينترا بالمنطقة الحرة بمدينة نصر وكان في استقبال  المهندس سالم قسيس رئيس مجلس إدارة مصانع مينترا والمتخصصة في صناعة الأحذية والحقائب المتنوعة والأدوات والزجاجات البلاستيكية والملابس الجاهزة والبطاطين وغيرها من المنتجات التى يتم تصديرها الى العديد من الاسواق العالمية. 

وجاء ذلك بمرافقة  نخبة من قيادات الهيئة على رأسهم: الدكتورة: داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية لواردات السلع الصناعية والغير صناعية  المهندس: وائل النجومي رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بمطار القاهرة  المهندسة: باسنت عبد الله مدير عام المنسوجات والجلود ،  المهندس: عمرو محمود كامل فاحص بالادارة العامة لواردات السلع الصناعية والغير صناعية بفرع بمطار القاهرة
 

وقد قدم فريق عمل الهيئة شرح وافى لإجراءات الفحص والمطابقة والمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود من احذية وشنط وكيفية التغلب على العوائق والعقبات التي تواجه عملية الاستيراد.

 

 دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر 


و يأتى هذا في إطار حرص  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وكذلك دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الاسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم

 

اكد  عصام النجار ان الهيئة تحرص على التواصل والتعاون الدائم مع شركات القطاع الخاص والمصنعين والمستثمرين وتضع كافة امكانياتها لدعم الصادرات المصرية وضمان نفاذها الى الاسواق العالمية.

 

 وتأتى الزيارة فى اطار توجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو أهمية التوسع في مجال التصدير في ظل التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الصناعات المصرية المتميزة في كافة النواحي الفنية تشجيعًا لحركة التجارة الخارجية ولضمان نفاذها للأسواق العالمية 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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