الرقابة على الصادرات: لدينا منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:12 صباحاً - أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الدور المحوري للهيئة في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والاستثمار وخدمة الاقتصاد القومي وذلك من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لمعاملها.

منظومة متكاملة ومتطورة لا مثيل لها من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية المنتشرة جغرافيًا

وقال ان الرقابة على الصادرات والواردات تنفرد بامتلاكها منظومة متكاملة ومتطورة لا مثيل لها من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية المنتشرة جغرافيًا في جميع انحاء الجمهورية داخل الموانئ المصرية والمزودة بأحدث وأدق الاجهزة المعملية التي تمكنها من تسريع وتيرة الفحص وتقليص زمن الإفراج الجمركي مع تطبيق اعلى معايير الجودة العالمية لحرصها على الالتزام بالقواعد المتبعة دوليا في اجراءات الفحص وسحب العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية من اجل دعم حركة التجارة الخارجية.



جاء ذلك خلال زيارة المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمصنع مينترا بالمنطقة الحرة بمدينة نصر وكان في استقبال المهندس سالم قسيس رئيس مجلس إدارة مصانع مينترا والمتخصصة في صناعة الأحذية والحقائب المتنوعة والأدوات والزجاجات البلاستيكية والملابس الجاهزة والبطاطين وغيرها من المنتجات التى يتم تصديرها الى العديد من الاسواق العالمية.

وجاء ذلك بمرافقة نخبة من قيادات الهيئة على رأسهم: الدكتورة: داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية لواردات السلع الصناعية والغير صناعية المهندس: وائل النجومي رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بمطار القاهرة المهندسة: باسنت عبد الله مدير عام المنسوجات والجلود ، المهندس: عمرو محمود كامل فاحص بالادارة العامة لواردات السلع الصناعية والغير صناعية بفرع بمطار القاهرة



وقد قدم فريق عمل الهيئة شرح وافى لإجراءات الفحص والمطابقة والمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود من احذية وشنط وكيفية التغلب على العوائق والعقبات التي تواجه عملية الاستيراد.

دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر



و يأتى هذا في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وكذلك دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الاسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم

اكد عصام النجار ان الهيئة تحرص على التواصل والتعاون الدائم مع شركات القطاع الخاص والمصنعين والمستثمرين وتضع كافة امكانياتها لدعم الصادرات المصرية وضمان نفاذها الى الاسواق العالمية.

وتأتى الزيارة فى اطار توجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو أهمية التوسع في مجال التصدير في ظل التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الصناعات المصرية المتميزة في كافة النواحي الفنية تشجيعًا لحركة التجارة الخارجية ولضمان نفاذها للأسواق العالمية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.