تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:12 صباحاً - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% عند مستوى 29802 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 36855 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% عند مستوى 12999 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% عند مستوى 7286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 10294 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.19% عند مستوى 3068 نقطة.

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