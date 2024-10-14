التصديري للصناعات الغذائية: 191 مليون دولار صادرات القطاع إلى أمريكا بأول 7 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:47 صباحاً - كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الولايات المتحدة الأمريكية استحوذت على 5 % من إجمالي صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، موضحا أن صادرات الأغذية المصنعة المصرية إلى السوق الأمريكى سجلت خلال الفترة المشار إليها نحو 191 مليون دولار مقابل 145 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 32%.

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحت عنوان “تسجيل المنشآت الغذائية بإدارة الغذاء والدواء الأمريكي FDA.

عدد الشركات المصرية المصدرة إلى أمريكا

وأشار المجلس إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة لمنتجات غذائية بأكثر من مليون دولار خلال الشهور السبع الأولى من العام الجاري وصل إلى 41 شركة.

أهم المصنعات الغذائية المصدرة إلى أمريكا

ولفت إلى أن الفراولة المجمدة جاءت على رأس أهم المصنعات الغذائية المصدرة إلى أمريكا بقيمة 25 مليون دولار، تليها الأسماك بقيمة 21 مليون دولار، ثم محضرات الخضر بقيمة 20 مليون دولار، ثم زيتون المائدة بنحو 19 مليون دولار، خضار مجمد بنحو 17 مليون دولار، ثم بطاطس مجمدة بقيمة 13 مليون دولار، ملح بقيمة 12 مليون دولار، عصائر بقيمة 9 ملايين دولار، خمائر بقيمة 8 ملايين دولار، زيوت عطرية بقيمة 7.3 مليون دولار، وخضار مخلل بقيمة 5 ملايين دولار.

وجود فرص تصديرية كبيرة أمام الشركات المصرية بالسوق الأمريكى

أكد "المجلس" على وجود فرص تصديرية كبيرة أمام الشركات المصرية بالسوق الأمريكى الذى يعد الأضخم استهلاكا للغذاء حول العالم، منوها إلى أن واردت أمريكا من الأغذية تصل لنحو 160 مليار دولار سنويا، بما يمثل نحو 10% تقريبا من واردات العالم من الغذاء.

جانب من الندوة

اضطراب سلاسل الإمداد العالمية

وأوضح المجلس أن الأزمات العالمية الأخيرة وما أعقبها من اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، دفعت الدول الكبرى لتنويع مصادر غذائها ما يعد فرصة للشركات المصرية للتواجد بشكل أكبر في السوق الأمريكية والتى تمتاز باشتراطات بسيطة وغير معقدة مقارنة باشتراطات الدول الأوروبية والخليجية، إضافة إلى ارتباط مصر باتفاقات تجارية رائعة تسمح للشركات بالاستفادة من المزايا الجمركية مثل اتفاقية الكويز GSP، بخلاف استقرار أسعار الشحن للسوق الأمريكى ما يجعلها مقصدًا للشركات المصدرة.

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