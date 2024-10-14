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تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين بالأسواق - أخبار كلمتك

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تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين بالأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - سجلت أسعار الأرز، استقرارا ملحوظًا اليوم، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، إلى جانب الأرز المستورد.

 

سعر الأرز اليوم الاثنين 

أسعار الأرز السائب في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية بلغت أسعار  الأرز السائب في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية،  نحو 27.7 جنيه، وتتراوح أسعار كيلو الأرز السائب بين 25 إلى 35 جنيهًا.

 

ووفقا لتصريحات مصطفى السلطيسي عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، فإن أسعار الأرز الشعير حاليا تتراوح بين 16 ألف جنيه للطن من الأصناف رفيعة الحبة، و17 ألف جنيه للطن للأصناف عريضة الحبة.

 

تأتي هذه الأسعار مرتفعة بنحو 4 آلاف جنيه في الطن مقارنة بأسعار منتصف أغسطس الماضي، وبذلك تكون قد وصلت إلى المستوى الذي كانت قد سجلته في مارس الماضي.

وارتفعت أسعار الأرز الأبيض من المضارب إلى مستويات تتراوح بين 25-26 ألف جنيه للطن، بارتفاع نسبته 20% في المتوسط.

 

 أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن  أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 31 جنيهًا، وتتراوح أسعار كيلو الأرز المعبأ بين 24 إلى 45 جنيهًا.

سعر الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ جاء سعر الأرز المعبأ لعدد من الشركات كالأتي: 

  1. بلغ متوسط سعر أرز السوهاجي نحو 35.2 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 32 إلى 40 جنيهًا.
  2. بلغ متوسط سعر أرز الضحى  نحو 37.1 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 30 إلى 45 جنيهًا.
  3. بلغ متوسط سعر أرز زمزم  نحو 34.8 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 29 إلى 40 جنيهًا.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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