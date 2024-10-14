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سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 14- 10- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 14- 10- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 14- 10- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً - شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، كلمتك

أسعار زيت الصويا في الأسواق

  1. بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 54 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 55 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

  • بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 60 ألف جنيه.

 

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 6 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 83.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 7 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 90.4 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 65 جنيهًا إلى 130 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت الذرة  بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 102 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 150 جنيهًا للتر.

انخفاض سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ انخفض سعر زيت الذرة كريستال بنحو 6 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 102.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 60 إلى 160 جنيهًا للتر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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