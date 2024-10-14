توقعات باستمرار هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً - قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن البورصة مرت في تداولات جلسة 13 أكتوبر بثاني أكبر هبوط خلال 4 أشهر أي منذ شهر يونيو الماضي، وفقد المؤشر الرئيسي 808 نقاط ليغلق عند 29954 نقطة، وهو كان متوقعا منذ الأسبوع الماضي بعد أن فشل المؤشر في الاستقرار فوق 32200 نقطة، وهو طبيعي.

وأضاف: من المتوقع استمرار الهبوط لمناطق 29500 نقطة و29200 نقطة خلال الأسبوع الجاري، وتظهر بعد ذلك قوة شرائية مرة آخرى خلال الأسبوع. وخلال جلستي الاثنين والثلاثاء قد نرى قوة شرائية وقاع مؤقت ونرى مدى قدرة القوة الشرائية على الارتداد وهل بأحجام تداول أعلى من المتوسط وبعده يمكن التجربة على 30500 إلى 30700 نقطة.

وتابع: بالنسبة للقطاعات المتفوقة فإن القطاعات الأكثر نشاطا هي قطاع الأسمنت والأدوية وهما الأكثر ارتفاعًا ونشاطا عن بقية القطاعات، أما بالنسبة للمؤشر السبعيني فقد حقق المستهدف عند 7600 نقطة، وبدأ يدخل في عملية تصحيح والدعم الحالي له عند 7150 نقطة، والدعم الثاني عند 7050 - 7070 نقطة.

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