الضرائب تطالب هؤلاء بتفعيل حساباتهم على منظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:43 صباحاً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على توجيهات وزير المالية المستمرة بالتسهيل على الممولين وتوعيتهم بأهمية انضمامهم للمنظومات الضريبية وفقا لمراحل إلزامهم.

منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

طالبت "رشا عبدالعال" ممولي كل من المناطق الضريبية المدمجة القاهرة ثان، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، والقليوبية الملزمين بالمرحلة السابعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في 15 أكتوبر 2024، وفقًا لقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 تفعيل حساباتهم على المنظومة وذلك اعتبارا من غد الموافق 15 أكتوبر 2024 ويستطيع هؤلاء الممولين الدخول على رابط الاستعلام لمعرفة الإجراءات الواجبة.



وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لممولي المرحلة السابعة منها اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في ١٥ أكتوبر 2024، وأهابت بالممولين سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، موضحة رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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