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مبيعات سيارات الـSUV في مصر خلال 8 أشهر - أخبار كلمتك

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مبيعات سيارات الـSUV في مصر خلال 8 أشهر - أخبار كلمتك

مبيعات سيارات الـSUV في مصر خلال 8 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:08 صباحاً - السيارات الـSUV، استعرض تقرير الاميك، مجلس معلومات سوق السيارات المصرية إجمالي ترتيب مبيعات السيارات الـSUV الكبيرة الحجم من الفئة D التي انتشرت بشكل ملحوظ بالسوق خلال الفترات الماضية ذات 7 مقاعد خاصة.

مبيعات  سيارات الـSUV  في مصر خلال 8 أشهر
 

ووفقا لما أعلنه تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، مبيعات  السيارات الـSUV خلال أول 8 أشهر وتضمنت القائمة الترتيب التالي: 
1- سيارات شيري تيجو 8 بعدد 1,376 سيارة وحصة تقترب من 60%.
2- سيارات تويوتا فورتشنر بعدد 380 سيارة بحصة 17%.
3- سيارات شيري تيجو 8 برو بعدد 236 سيارة وحصة 10%.
4- سيارات بايك X7 بعدد 210 سيارات وحصة 9%.
5- سيارات جيلي أوكافانجو بعدد 46 سيارة وحصة 2%.
6- سيارات كيا سورينتو بعدد 33 سيارة وحصة 1.5%.
7- سيارات تويوتا برادو بعدد 28 سيارة وحصة 1% تقريبًا. 

محرك سيارات شيري تيجو 8 المصنعة بمصر
وقدمت السيارة في مصر بمحرك 1,500 سي سي تيربو بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات Wet.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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