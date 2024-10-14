مبيعات سيارات الـSUV في مصر خلال 8 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:08 صباحاً - السيارات الـSUV، استعرض تقرير الاميك، مجلس معلومات سوق السيارات المصرية إجمالي ترتيب مبيعات السيارات الـSUV الكبيرة الحجم من الفئة D التي انتشرت بشكل ملحوظ بالسوق خلال الفترات الماضية ذات 7 مقاعد خاصة.

مبيعات سيارات الـSUV في مصر خلال 8 أشهر



ووفقا لما أعلنه تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، مبيعات السيارات الـSUV خلال أول 8 أشهر وتضمنت القائمة الترتيب التالي:

1- سيارات شيري تيجو 8 بعدد 1,376 سيارة وحصة تقترب من 60%.

2- سيارات تويوتا فورتشنر بعدد 380 سيارة بحصة 17%.

3- سيارات شيري تيجو 8 برو بعدد 236 سيارة وحصة 10%.

4- سيارات بايك X7 بعدد 210 سيارات وحصة 9%.

5- سيارات جيلي أوكافانجو بعدد 46 سيارة وحصة 2%.

6- سيارات كيا سورينتو بعدد 33 سيارة وحصة 1.5%.

7- سيارات تويوتا برادو بعدد 28 سيارة وحصة 1% تقريبًا.

محرك سيارات شيري تيجو 8 المصنعة بمصر

وقدمت السيارة في مصر بمحرك 1,500 سي سي تيربو بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات Wet.

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