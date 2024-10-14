النفط يتراجع بأكثر من دولار بسبب مخاوف الطلب في الصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:08 صباحاً - هبطت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل لتفقد أكثر من 1.5 بالمئة في المعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد بيانات تضخم صينية مخيبة للتوقعات وغياب الوضوح بشأن خطط التحفيز الاقتصادي في بكين مما أثار مخاوف بشأن الطلب.

وبحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 دولار أو 1.59 بالمئة إلى 77.78 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 1.59 بالمئة إلى 74.36 دولار للبرميل.

وتفوقت الأخبار السلبية من الصين على مخاوف السوق بشأن احتمال رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر والذي قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج النفط، على الرغم من تحذير الولايات المتحدة لإسرائيل من استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

تفاقمت الضغوط الانكماشية في الصين في سبتمبر، وفقا لبيانات رسمية صدرت يوم السبت، وأثار مؤتمر صحفي عقد في نفس اليوم تكهنات المستثمرين بشأن الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وارتفعت أسعار النفط الخام واحدا خلال الأسبوع يوم الجمعة مع قيام المستثمرين بتقييم احتمالات انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط وتأثير الإعصار ميلتون على الطلب على الوقود في فلوريدا.

ووسعت الولايات المتحدة يوم الجمعة نطاق العقوبات على إيران ردا على هجومها على إسرائيل في الأول من أكتوبر، مستهدفة "أسطولها الشبح" الذي ينقل إمدادات النفط بطريقة غير قانونية عبر العالم.

وساهم تأثير إعصار ميلتون في تعزيز الطلب على المدى القصير في الولايات المتحدة، إذ دعمت عمليات الإجلاء استهلاك البنزين، لكن ضعف الطلب هيمن على توقعات الأساسيات.

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