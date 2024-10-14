ارتفاع الصويا وعباد الشمس، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:17 صباحاً - أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام ارتفاعًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ ارتفع سعر زيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع بنحو 1000 جنيه في الطن.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق

كما ارتفع سعر زيت عباد الشمس نحو 1000 جنيه للطن، فيما استقر سعر زيت الذرة والأولين.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار زيت الصويا في الأسواق

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 54 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 55 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 58 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 58 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 60 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

انخفاض أسعار الزيت في الأسواق اليوم السبت 12/ 10/ 2024 زيادة من 10 إلى 14 جنيها، قفزة مفاجئة في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق

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