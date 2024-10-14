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أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة يتراجع 200 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

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أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة يتراجع 200 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة يتراجع 200 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:50 صباحاً - أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفض سعر طن الذرة المستوردة نحو 200 جنيه مقارنة بسعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

 وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12 ألف جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12 ألف جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11 ألف جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12600 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21800 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 21800 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20800 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الردة والكسب عباد في الأسواق

وفيما يخص  أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة فبلغ نحو 10500 جنيه للطن، سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم  نحو 11400 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 36200 جنيه للطن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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