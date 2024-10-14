أسعار الذهب اليوم الإثنين وفقا لآخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:57 صباحاً - ننشر أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 2024.10.14 وفقا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3085 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28800 جنيه، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

توقعات اسعار الذهب

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 2900 دولار للأونصة من 2700 دولار للأونصة في أوائل 2025، مشيرا إلى انخفاضات أسرع في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الغرب والصين وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية.

وقال جولدمان ساكس: "نؤكد مجددا توصيتنا بشراء الذهب لفترة طويلة بسبب الدعم التدريجي الناجم عن انخفاض أسعار الفائدة عالميا وارتفاع الطلب من البنوك المركزية والمكاسب التي يوفرها اللجوء إلى التحوط في الذهب في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والمالية والركود"

الاستثمار في صناديق الذهب

وصل عدد صناديق الاستثمار في الذهب في مصر إلى 3 صناديق، ليرتفع عدد المستثمرين فيها بعد صياغة القواعد المنظمة لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر خلال مايو 2023، ووصل عدد المستثمرين في صناديق الذهب حتى أغسطس 2024، ارتفع إلى 131 ألفا، وذلك بقيمة استثمارات بلغت 925 مليون جنيه.

وقال محمد دشناوى خبير أسواق المال: "زيادة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب سواء على مستوي مصر أو الوطن العربي أو العالم عموما وهو أمر طبيعي فالذهب هو مخزن القيمة الأكثر قبولا ومصداقية وكذلك تاريخيا فالذهب هو القيمة التي يقاس عليها أي قيمة في التعاملات منذ بدء التاريخ وحتى الآن".

وأضاف: "لكن هذا الأمر تغير بعد أن طغى الدولار منفردا على التعاملات العالمية وتحول الدولار القيمة الأكثر قبولا في التقييم إلا أن الذهب حافظ على مكانته لدى الدول والمستثمرين والمدخرين لأنهم يعلمون أن الدولار كورقة ليست قابلة أن تستمر تحديد القيمة، وذلك لأن قيمة الدولار تأتي من 4 مصادر رئيسية وهي: قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا غير مستدام أن يحافظ على وضعه، واستمرار سيطرة وهيمنة القوة الأمريكية كما هي وكذلك المنافسون، والقبول العام والثقة في الفيدرالي والدولار كعملة احتياطي، واستمرار النمو والازدهار في الاقتصاد العالمي.

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