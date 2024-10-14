جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

9 مليارات جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
9 مليارات جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

9 مليارات جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:53 صباحاً - بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 9 مليارات جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 742 مليون ورقة منفذة على 129 ألف عملية.


وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 45.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 757 مليون ورقة منفذة على 131 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 45.72 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 54.28 % خلال الجلسة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية  بختام  تعاملات أمس الأحد 13 أكتوبر 2024، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 47 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 29954 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 37013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 13001 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 7329 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 10398 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3105 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق