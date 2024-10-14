9 مليارات جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:53 صباحاً - بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 9 مليارات جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 742 مليون ورقة منفذة على 129 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 45.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 757 مليون ورقة منفذة على 131 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 45.72 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 54.28 % خلال الجلسة.

تداولات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد 13 أكتوبر 2024، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 47 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 29954 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 37013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 13001 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 7329 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 10398 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3105 نقطة.

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