الطماطم ترتفع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الاثنين بسوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 7 أكتوبر 2024 02:41 مساءً - أسعار الخضراوات اليوم الاثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو الطماطم من 10 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 18 جنيهًا

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 25 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.

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