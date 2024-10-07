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الطماطم ترتفع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الاثنين بسوق العبور - أخبار كلمتك

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الطماطم ترتفع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الاثنين بسوق العبور - أخبار كلمتك

الطماطم ترتفع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الاثنين بسوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 7 أكتوبر 2024 02:41 مساءً -  أسعار الخضراوات اليوم الاثنين في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر. 

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 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 «كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، في السطور الآتية: 

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 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

تراوح  سعر كيلو الطماطم من 10 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 18 جنيهًا

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 25 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.

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 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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