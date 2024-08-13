أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:42 صباحاً - أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، بتعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 13أغسطس 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "كلمتك"، خدمة تشمل أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري والتي جاءت كالتالي:

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عملات - كلمتك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي، حوالي 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

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الدولار، كلمتك

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.80 جنيه للشراء، و53.92 جنيه للبيع.

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اليورو، كلمتك

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 62.84 جنيه للشراء، و62.99 جنيه للبيع.

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الجنيه الاسترليني، كلمتك

سعر الدينار الكويتى في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 160.77 جنيه للشراء، و161.15 جنيه للبيع.

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الدينار الكويتي، كلمتك

سعر الدرهم الاماراتى في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الاماراتى في البنك المركزي المصري نحو 13.40 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

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سعر اليوان الصينى في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.86 جنيه للشراء، و6.87 جنيه للبيع.

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اليوان الصيني، كلمتك

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.67 جنيه للشراء، و 56.69 جنيه للبيع.

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الفرنك السويسرى، كلمتك

سعر ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.38 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

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ين ياباني، كلمتك

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال سعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.12 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع.

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الريال سعودى، كلمتك

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