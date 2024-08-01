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شعبة الذهب تكشف سر القفزة المفاجأة في سعر المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

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شعبة الذهب تكشف سر القفزة المفاجأة في سعر المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

شعبة الذهب تكشف سر القفزة المفاجأة في سعر المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 1 أغسطس 2024 03:45 صباحاً - قال المهندس لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إن الأحداث السياسية العالمية والتغييرات الجارية ساهمت فى صعود سعر الذهب خلال تعاملات أمس

وأوضح نائب رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة، أن التغييرات السياسية العالمية قد سبقت اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير فى شهر يوليو.

وقفزت أسعار الذهب العالمية إلى مستويات مرتفعة تصل الى 2429 دولار للاوقية خلال نهاية شهر يوليو الجارى، بينما اقترب سعر الجرام 21 الأكثر انتشار من 3300 جنيه.

وفي نفس السياق قال أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن "أسعار المعدن الأصفر ارتفعت عالميا وهو ما انعكس على السوق المحلية".

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن هناك توقعات بنسبة 100% بوصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4000 جنيه بنهاية العام الجاري، وارتفاعه إلى 6000 جنيه في 2026.

وتابع: "في مصر بالتحديد يزيد الطلب على الذهب مع ارتفاع الأسعار أما مع انخفاضه يتجه الناس إلى البيع وتجنب الشراء بشكل غريب".

 

أسعار الذهب العالمية فى البورصة 

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة امس، لكنها تتجه لتحقيق مكسب شهري بدعم من تزايد التفاؤل حيال إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يتحول التركيز إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

فقد ظل الذهب في المعاملات الفورية عند 2407.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، وزاد بأكثر من ثلاثة بالمئة على أساس شهري.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2405.60 دولار.

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، لكنها تتجه لتحقيق مكسب شهري بدعم من تزايد التفاؤل حيال إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يتحول التركيز إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

3% زيادة فى سعر الذهب على أساس شهري

فقد ظل الذهب في المعاملات الفورية عند 2407.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، وزاد بأكثر من ثلاثة بالمئة على أساس شهري.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2405.60 دولار.

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من الأربعاء في ختام اجتماعه الذي يستمر ليومين، وأن صناع السياسات سيضعون الأساس لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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